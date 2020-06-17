Захарова констатировала разобщенность Европы в период пандемии

Страны Европы в период пандемии коронавируса показали свою разобщенность и неспособность приходить на помощь друг другу в экстренных ситуациях. Об этом в интервью ФАН рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, пандемия выявила, что все тезисы о единстве Евросоюза остаются в силе только на бумаге.

«Выяснилось, что под лозунгами и декларациями о неком единстве, не говоря уж, как мы хорошо знаем на практике, о палочной дисциплине, в кризисный момент все были каждый сам за себя. Более того, не только сами за себя, но даже вообще никак не реагировали на помощь, о которой просили соседи по вот этой единой ЕСовской семье. Или просто реагировали отказом», — заметила Захарова.

Вторым моментом, который выявила пандемия, стало использование тематики COVID-19 в политических целях отдельными странами или их лидерами, подчеркнула официальный представитель МИД России.

«Речь идет и о введении дополнительных удушающих санкций, и о “неснятии” этих санкций, и о непредоставлении каких-то временных отсрочек, несмотря на страдания людей. Мы видели такое со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Венесуэлы, Ирана и других. А что творится со стороны США в отношении Китая! Налицо — использование пандемии в качестве инструмента дополнительного давления в торговой войне», — возмутилась Захарова.

Россия в отличие от европейских стран, напротив, смогла прийти на помощь ряду государств безвозмездно, добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства. В числе тех, кому была оказана поддержка из Москвы, Италия, Сербия, страны СНГ и США.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Марии Захаровой о массовых беспорядках в США и Европе.