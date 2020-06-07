Захарова о массовых беспорядках в США и Европе: «Что посеяли, то и пожинают»

Охваченные массовыми беспорядками Соединенные Штаты столкнулись с последствиями тех же тезисов, которые они сами продвигали по всему миру, включая возможность дестабилизации обстановки в других странах. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на одном из федеральных каналов.

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала она.

По словам дипломата, США столкнулись с последствиями тех самых идей, которые «они продвигали по всему миру: возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях».

«Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — констатировала Захарова.

При этом президент США Дональд Трамп упорно твердит, что число митингующих на улицах американских городов преувеличено, пишет «Экономика сегодня».

Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.