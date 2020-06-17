Пропавшие в водном походе туристы найдены в Иркутской области
Обнаруженные с помощью авиации путешественники, у которых при сплаве сломалась лодка, от эвакуации отказались.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru
В Иркутской области спасатели нашли пропавших во время водного похода туристов. Они не выходили на связь, и родственники обратились в МЧС. Маршрут путешественников не был известен. Их искала авиация. Во время облета пилоты заметили на берегу щит с надписью SOS.
С людьми все в порядке. Выяснилось, что у них при сплаве по реке сломалась аэролодка. Они нашли охотничий домик, и там дожидались помощи. От эвакуации туристы отказались. Спасатели оставили им продукты.
Читайте также
54%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?