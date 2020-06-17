Пропавшие в водном походе туристы найдены в Иркутской области

В Иркутской области спасатели нашли пропавших во время водного похода туристов. Они не выходили на связь, и родственники обратились в МЧС. Маршрут путешественников не был известен. Их искала авиация. Во время облета пилоты заметили на берегу щит с надписью SOS.

С людьми все в порядке. Выяснилось, что у них при сплаве по реке сломалась аэролодка. Они нашли охотничий домик, и там дожидались помощи. От эвакуации туристы отказались. Спасатели оставили им продукты.