Пропавшие в водном походе туристы найдены в Иркутской области

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Обнаруженные с помощью авиации путешественники, у которых при сплаве сломалась лодка, от эвакуации отказались.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

В Иркутской области спасатели нашли пропавших во время водного похода туристов. Они не выходили на связь, и родственники обратились в МЧС. Маршрут путешественников не был известен. Их искала авиация. Во время облета пилоты заметили на берегу щит с надписью SOS.

С людьми все в порядке. Выяснилось, что у них при сплаве по реке сломалась аэролодка. Они нашли охотничий домик, и там дожидались помощи. От эвакуации туристы отказались. Спасатели оставили им продукты.

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