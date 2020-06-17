Видео: Медведь-почесун «станцевал стриптиз» у импровизированного шеста

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Алиса Старжевская
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Косолапый оказался в центре внимания юзеров благодаря грациозным движениям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Tiktok @erinnpayne

Бурый мишка превратился в настоящую звезду соцсетей, станцевав у придорожного столба в Южной Дакоте, США. Смешное видео было снято одной из пользовательниц, которая разместила ролик в TikTok и собрала почти шесть миллионов просмотров.

На кадрах видно, что косолапый встал на задние лапы и начал активно тереть свою спинку о столб, а в конце даже поднял передние лапы вверх и присел с невероятной грацией, выпячивая свою заднюю часть. Многие пользователи сравнили подобные движения с танцем у шеста, предположив, что мишка умело «станцевал стриптиз».

«Что происходит в русских стрип клубах в мыслях американцев»;

«Да медведи умеют танцевать стриптиз!»;

«Какая пластика»;

«Он танцует лучше меня», — написали они.

Некоторые русские юзеры начали наперебой заявлять, что этот «танцор» принадлежит им, и стали просить вернуть русского мишку на родину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как подростки засняли на видео акулу, которая погналась за ними в Австралии.

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