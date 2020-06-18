Видео: Жители Сахалина засняли дрейфующие льды в июне
Некоторые посчитали, что из-за льдов теплая погода на острове сменилась похолоданием.
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Фото, видео: ТАСС / Sebastian Grote, instagram@epifantsev_artem, @sakhalin_kurily
Жители острова Сахалин засняли необычную для июня картину — к северо-восточным берегам прибило обломки дрейфующих льдов. Некоторые посчитали, что именно из-за этого на острове резко упала температура — с 25 градусов тепла до +12.
Однако руководитель прогностической службы МЕТЕО Александр Шувалов связал установление холодов с высотным циклоном, который пригнал лед из северной части Охотского моря. Специалист заметил, что у сахалинцев еще есть время полюбоваться зимними пейзажами — полностью Охотское море освободится ото льда лишь к началу июля.
«По многолетним данным Охотское море, особенно его северная часть, полностью освобождаются ото льда только к концу июня — началу июля», — рассказал Шувалов порталу «Поиск».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Охотском море в районе бухты Нагаева под Магаданом очевидцы заметили нефтяное пятно.
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