Видео: Жители Сахалина засняли дрейфующие льды в июне

Жители острова Сахалин засняли необычную для июня картину — к северо-восточным берегам прибило обломки дрейфующих льдов. Некоторые посчитали, что именно из-за этого на острове резко упала температура — с 25 градусов тепла до +12.

Однако руководитель прогностической службы МЕТЕО Александр Шувалов связал установление холодов с высотным циклоном, который пригнал лед из северной части Охотского моря. Специалист заметил, что у сахалинцев еще есть время полюбоваться зимними пейзажами — полностью Охотское море освободится ото льда лишь к началу июля.

«По многолетним данным Охотское море, особенно его северная часть, полностью освобождаются ото льда только к концу июня — началу июля», — рассказал Шувалов порталу «Поиск».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Охотском море в районе бухты Нагаева под Магаданом очевидцы заметили нефтяное пятно.