Полицейские в США поддержали раненных в перестрелке в Москве сотрудников ГИБДД

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Алиса Старжевская
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Стрельба между правоохранителями и напавшим на них таксистом произошла 15 июня на Ленинском проспекте.

Полицейские в США поддержали раненных в перестрелке в Москве сотрудников ГИБДД

Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, facebook /RusEmbUSA

Американские полицейские выразили поддержку своим московским коллегам, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Тогда двое сотрудников ГИБДД подверглись нападению со стороны таксиста. Оба правоохранителя получили ранения, но смогли задержать преступника.

О том, что полицейские из отдела в округе Принс-Джорджес под Вашингтоном решили поддержать московских сотрудников ДПС, сообщило посольство России в Вашингтоне на официальной странице ведомства в Facebook. Отмечается, что данное обращение они прислали представителю МВД России в США.

«Нашим братьям в России. Пожалуйста, передайте это в Москву. Мы поддерживаем ваших полицейских, несмотря на границы. Мы едины. Мы молимся об их выздоровлении», — говорится в сообщении.

Facebook / RusEmbUSA

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 15 июня между двумя сотрудниками ГИБДД и таксистом произошла перестрелка на Ленинском проспекте в Москве. Преступник, оказавшийся 25-летним уроженцем Ингушетии, открыл огонь против сотрудников полиции, которые получили тяжелые ранения. На данный момент они находятся в реанимации. Нападавший был задержан.

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