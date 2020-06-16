Не из простой семьи: кем оказался мужчина, стрелявший по сотрудникам полиции в Москве

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Перестрелка произошла вечером 15 июня на Ленинском проспекте. Нападавший был ранен при задержании. Информация о том, что он скончался, не подтвердилась.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

Москвичи в понедельник стали свидетелями совсем не постановочной перестрелки. На Ленинском проспекте преступник открыл огонь по сотрудникам ГИБДД.

«Полицейские получили ранения, будучи сами ранеными, смогли его задержать», — рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Сейчас оба полицейских в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии. Нападавший был ранен при задержании. Информация о том, что он скончался, не подтвердилась. Что заставило 25-летнего уроженца Ингушетии пойти на преступление, пока не понятно.

Источник 5-tv.ru рассказал, что Ратмир Галаев родился в 1995 году в известной семье в селе Экажево в Ингушетии. Учился в МГУ на юридическом факультете, сын офицера ФСКН, брат сотрудника МВД, племянник экс-министра имущества республики. Ранее не судим, в связях с экстремистами не замечен. На квартире Галаева прошел обыск, по данным 5-tv.ru, по делу уже задержаны два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Галаев тщательно готовился к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Во время обысков в квартире Галаева была обнаружена тетрадь с молитвами. В ней записано множество обращений к Аллаху с просьбами «ускорить встречу», также автор «дневника смерти» просил у высших сил помощи для атаки. Кроме того, в телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских.

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