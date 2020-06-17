Допрос Михаила Ефремова в СК продолжался пять часов
Только что автомобиль с заслуженным артистом РФ покинул здание ведомства и отправился по месту отбывания им домашнего ареста.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Допрос Михаила Ефремова по делу о «пьяном» ДТП в ГСУ СК РФ по Москве продолжался пять часов. Только что автомобиль с заслуженным артистом РФ покинул здание ведомства и отправился по месту отбывания им домашнего ареста.
Как рассказывал ранее 5-tv.ru, сотрудники ФСИН привезли повестку в дом актера сегодня утром.
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