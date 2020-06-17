Допрос Михаила Ефремова в СК продолжался пять часов

Допрос Михаила Ефремова по делу о «пьяном» ДТП в ГСУ СК РФ по Москве продолжался пять часов. Только что автомобиль с заслуженным артистом РФ покинул здание ведомства и отправился по месту отбывания им домашнего ареста.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, сотрудники ФСИН привезли повестку в дом актера сегодня утром.