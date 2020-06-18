Российские дороги могут распрощаться с ямами: полотно будут класть по новым стандартам

Дороги в России будут ремонтировать по новым стандартам. Их три: высокий, средний и допустимый. Чем выше категория трассы, тем больше требований к качеству работ.

На скоростных магистралях, например, запретят останавливать движение для проведения ремонта. Хотят регламентировать колейность и размеры ям.

Пропишут допустимые и сроки ремонта, и штрафы за их несоблюдение, а также право водителей пожаловаться на плохих дорожников.

Когда же пресловутая российская беда уйдет в прошлое, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.