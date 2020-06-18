Российские дороги могут распрощаться с ямами: полотно будут класть по новым стандартам
В стране установят три уровня летнего ремонта дорог.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Дороги в России будут ремонтировать по новым стандартам. Их три: высокий, средний и допустимый. Чем выше категория трассы, тем больше требований к качеству работ.
На скоростных магистралях, например, запретят останавливать движение для проведения ремонта. Хотят регламентировать колейность и размеры ям.
Пропишут допустимые и сроки ремонта, и штрафы за их несоблюдение, а также право водителей пожаловаться на плохих дорожников.
Когда же пресловутая российская беда уйдет в прошлое, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
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