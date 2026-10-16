Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Мэр Москвы отдельно отметил работу специалистов, которые занимаются инфраструктурой городов-побратимов столицы.

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником. Об этом градоначальник написал в канале в мессенджере МАКС.

Мэр поблагодарил специалистов за состояние столичных дорог, мостов, тоннелей и пешеходных переходов, а также за участие в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска.

«Спасибо за комфорт и безопасность столичных дорог. За надежность мостов, тоннелей и пешеходных переходов. Спасибо за огромный труд по восстановлению инфраструктуры городов-побратимов — Донецка и Луганска», — написал Собянин.

Он отметил, что такая работа требует профессионализма и пожелал дорожникам здоровья, благополучия и новых достижений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыли постоянную экспозицию Музея Транспорта Москвы в историческом здании Гаража Мельникова. Экспозиция посвящена развитию столичного транспорта — от конки и первых трамваев до современных беспилотных технологий. Здание разделено на 13 тематических зон.

В основу выставки вошли 53 оригинальных образца техники, более 220 макетов и свыше 500 артефактов. Среди экспонатов представлены первая московская конка 1872 года, трамвай БФ 1927 года и грузовой автомобиль ГАЗ-АА. В музее также работают реставрационная команда и архивно-библиотечный центр, который включает около 50 тысяч документов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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