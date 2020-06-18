Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

В Генеральной прокуратуре страны назвали регионы, отличающиеся высоким уровнем коррупционной преступности. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова, в среднем по стране уровень составляет 21,1 правонарушения на сто тысяч населения. При том, что год назад он составлял 20,8, оставаясь стабильным в последние годы.

В ТОП-10 коррумпированных регионов вошли: Мордовия, Чувашия, Камчатка, Астраханская, Брянская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Там коэффициент преступности составляет от 29,68 до 26,31.

Иная картина наблюдается в Ингушетии, Севастополе, Санкт-Петербурге, Московской, Вологодской и других областях. В этих регионах уровень коррумпированности составляет от 6,41 до 9,94 на сто тысяч населения.

Отмечается, что освоение бюджетных средств, ЖКХ, управление имуществом, организация торгов остаются сферами, которые наиболее подвержены коррупционным проявлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новые правила медосвидетельствования не спасут водителей от поборов. Эксперты уточняют, что названные в проекте документа критерии недостаточны для того, чтобы четко понимать, кого именно следует отправлять на анализ.