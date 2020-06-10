Новые правила медосвидетельствования не спасут водителей от поборов

Новые правила медицинского освидетельствования, разработанные Минздравом, не отменят дорогостоящее тестирование на алкоголизм. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные «Известиями».

Специалисты, в частности, указывают, что названные в проекте документа критерии недостаточны для того, чтобы четко понимать, кого именно следует отправлять на анализ. Эксперты считают, что составители правил оставляют данное решение на усмотрение наркологов, что не исключает субъективного подхода.

В новой версии нет скандального пункта, подразумевающего обязательное прохождение дорогостоящего теста на выявление алкоголизма и наркомании. Он заменен на туманную фразу: «лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя». Согласно документу, их могут назначить, если психиатр-нарколог заметит симптомы и синдромы заболевания.

Приведет ли данный факт к массовому прохождению данного тестирования пока не понятно. При этом эксперты уточняют, что достоверность анализа CDT (определение фракции трансферрина (диагностика злоупотребления алкоголем) — Прим. ред.) остается под вопросом.

Специалисты считают, что новый проект Минздрава требует доработки. В частности, необходимо определить список симптомов и синдромов, необходимых для направления на тестирование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав подготовил проект об изменениях порядка медосвидетельствования для водителей.