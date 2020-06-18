Американский полицейский, подозреваемый в убийстве чернокожего в Атланте, может быть приговорен к смертной казни. Речь об инциденте с Рэйшардом Бруксом, которого патрульные застрелили при попытке задержания.

Если вину стража порядка, открывшего огонь, докажут — его ждет высшая мера наказания, заявили в прокуратуре.

Между тем, по всей стране не стихают беспорядки. И больше всего достается памятникам. В Вирджинии неизвестные исписали статую афроамериканского теннисиста Артура Эша надписями «жизни белых имеют значение». Темнокожие активисты не остались в долгу и дописали свои лозунги.

И эта волна докатилась до Европы. В британском Оксфорде решили убрать монумент Сесилу Родсу. По мнению руководства университета, статуя основателя африканской колонии оскорбляет чернокожих студентов.