Ты — мне, я — тебе: участники протестов в США используют памятники для диалога
А в Британии и вовсе решили избавиться от монумента основателя африканской колонии, чтобы так сказать никого не обижать.
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Фото, видео: EPA / CRAIG LASSIG
Американский полицейский, подозреваемый в убийстве чернокожего в Атланте, может быть приговорен к смертной казни. Речь об инциденте с Рэйшардом Бруксом, которого патрульные застрелили при попытке задержания.
Если вину стража порядка, открывшего огонь, докажут — его ждет высшая мера наказания, заявили в прокуратуре.
Между тем, по всей стране не стихают беспорядки. И больше всего достается памятникам. В Вирджинии неизвестные исписали статую афроамериканского теннисиста Артура Эша надписями «жизни белых имеют значение». Темнокожие активисты не остались в долгу и дописали свои лозунги.
И эта волна докатилась до Европы. В британском Оксфорде решили убрать монумент Сесилу Родсу. По мнению руководства университета, статуя основателя африканской колонии оскорбляет чернокожих студентов.
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