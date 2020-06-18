Ты — мне, я — тебе: участники протестов в США используют памятники для диалога

Эфирная новость 34

А в Британии и вовсе решили избавиться от монумента основателя африканской колонии, чтобы так сказать никого не обижать.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: EPA / CRAIG LASSIG

Американский полицейский, подозреваемый в убийстве чернокожего в Атланте, может быть приговорен к смертной казни. Речь об инциденте с Рэйшардом Бруксом, которого патрульные застрелили при попытке задержания.

Если вину стража порядка, открывшего огонь, докажут — его ждет высшая мера наказания, заявили в прокуратуре.

Между тем, по всей стране не стихают беспорядки. И больше всего достается памятникам. В Вирджинии неизвестные исписали статую афроамериканского теннисиста Артура Эша надписями «жизни белых имеют значение». Темнокожие активисты не остались в долгу и дописали свои лозунги.

И эта волна докатилась до Европы. В британском Оксфорде решили убрать монумент Сесилу Родсу. По мнению руководства университета, статуя основателя африканской колонии оскорбляет чернокожих студентов.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
ТОП-9 советских актрис, которые легко бы затмили современных девушек
14:34
Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
14:27
«Возвращаемся к привычной жизни»: на Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
14:24
Тест: Кто это из Смешариков?
14:16
Из России с любовью: Русские девушки зарубежных звезд
14:11
Ты — мне, я — тебе: участники протестов в США используют памятники для диалога

Сейчас читают

«Ты достоин восхищения!» — Лиза и Гарри Галкины трогательно поздравили юмориста с днем рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок