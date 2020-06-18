Пауэрлифтера Дмитрия Джуса задержали по подозрению в контрабанде стероидов

Сотрудники московского отдела МВД организовали досудебную проверку в отношении пауэрлифтера Дмитрия Джуса, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, информация о совершении преступления поступила в ДЧ ОМВД 29 мая 2020 года. По данным следствия, Джус незаконно получал опасные вещества посредством международной почтовой связи.

По данным следствия, Дмитрий через интернет приобрел у неизвестного жителя Белоруссии 200 таблеток сильнодействующего препарата, в составе которых значился дегидрохлорметилтестостерон. Джус оплатил покупку через онлайн-перевод и попросил выслать товар по почте. Через несколько дней посылка пребыла в зону таможенного контроля при Казанском вокзале, а затем через Почту России была направлена адресату. Зная о том, что на территории РФ данный товар ограничен к обороту, а за его контрабанду предусмотрена уголовная ответственность, Джус все равно забрал посылку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый нарушитель вскоре был задержан сотрудниками УР ОМВД. В ходе обыска у пауэрлифтера были изъяты несколько упаковок сильнодействующих веществ.

В настоящий момент Дмитрий Джус находится под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоятельств дела.

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