Уличенного в браконьерстве главу Охинского района на Сахалине сняли с должности

Эфирная новость 15

Несколько часов суд в Сахалинской области удовлетворил иск губернатора.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @gusev_okha, 5-tv.ru

Главу Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева отстранили от должности.

Суд несколько часов назад удовлетворил иск губернатора. К чиновнику накопилось слишком много претензий, но последней каплей стало обвинение в браконьерстве. В середине мая Гусева задержали, а в его лодке нашли десятки убитых уток. Хотя охота на них в этот период запрещена. Впрочем, сейчас Сергея Гусева подозревают еще и в коррупции.

«Сокрыты доходы от коммерческой организации, сокрыто недвижимое имущество, сокрыты счета и доходы супруги», — пояснил представитель губернатора Сахалинской области Кирилл Васильев.

Сам Сергей Гусев все обвинения категорически отрицает. По словам его адвокатов, решение суда скорее всего будут обжаловать.

Читайте также

+30° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Онколог назвал пять симптомов рака тонкой кишки
17:30
«Хлопки и женский визг»: Очевидцы о тройном убийстве на севере Москвы
17:25
Мажору Ишаеву за пьяное ДТП назначено 12 суток ареста
17:21
Актриса театра им. Моссовета погибла под колесами поезда в Москве
17:20
«Когда ты в разведенках»: Агата Муцениеце призналась, что находится «в поиске»
17:12
Вице-премьер Сербии прыгнул в толпу во время предвыборного митинга — видео

Сейчас читают

Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок