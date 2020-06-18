Уличенного в браконьерстве главу Охинского района на Сахалине сняли с должности

Главу Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева отстранили от должности.

Суд несколько часов назад удовлетворил иск губернатора. К чиновнику накопилось слишком много претензий, но последней каплей стало обвинение в браконьерстве. В середине мая Гусева задержали, а в его лодке нашли десятки убитых уток. Хотя охота на них в этот период запрещена. Впрочем, сейчас Сергея Гусева подозревают еще и в коррупции.

«Сокрыты доходы от коммерческой организации, сокрыто недвижимое имущество, сокрыты счета и доходы супруги», — пояснил представитель губернатора Сахалинской области Кирилл Васильев.

Сам Сергей Гусев все обвинения категорически отрицает. По словам его адвокатов, решение суда скорее всего будут обжаловать.