Жуткие кадры: в Омске мужчина зарезал таксиста на почве ревности

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 12

Предполагаемый преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Махонин Андрей, 5-tv.ru

Житель Омска хладнокровно зарезал местного таксиста. Вопиющий инцидент произошел в среду, 17 июня, сообщается на странице Управления МДВ РФ по Омской области в соцсети ВКонтакте.

Сигнал о том, что неизвестный напал с ножом на водителя такси на Молодогвардейской улице в Омске поступил в полицию около 6.20 утра от очевидцев. В том числе, граждане незамедлительно вызвали пострадавшему скорую помощь.

Прибывшим на место ЧП правоохранителям свидетели описали приметы преступника и добавили, что тот скрылся на иномарке Honda. Через несколько минут в полицию поступило сообщение, что похожий автомобиль горит неподалеку. К месту возгорания тут же направился патрульно-постовой экипаж.

Установив, что горящая машина очень схожа с той, что описали очевидцы, правоохранители просчитали возможные пути отхода предполагаемого преступника и вскоре обнаружили его бегущим по соседней улице. Спустя несколько минут схожий по приметам с разыскиваемым мужчина скрылся в надворном построении на территории одного из частных домов.

В результате четких и быстрых действий сотрудников ППС Алексея Волоха и Аслыкана Жукупова предполагаемого убийцу удалось задержать в считанные минуты. Правоохранители доставили 35-летнего мужчину в отделение МВД, где его поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

По предварительным данным, преступление гражданин совершил сознательно на почве ревности. На дело злоумышленник взял два ножа и нанес пострадавшему множественные, несовместимые с жизнью травмы. После — пытался скрыться на автомобиле, но увяз в траншее, вследствие чего поджег машину и бросился бежать.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области завершено расследование уголовного дела о «тулунском маньяке».

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Жуткие кадры: в Омске мужчина зарезал таксиста на почве ревности
13:04
Мажор Ишаев молится перед началом суда о пьяном ДТП в Москве
12:52
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
12:35
Как распознать плохого врача? — советы доктора Мясникова
12:23
«Ты достоин восхищения!» — Лиза и Гарри Галкины трогательно поздравили юмориста с днем рождения
12:15
В России продолжается поэтапное снятие ограничений

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, представители которых раздражают окружающих высокомерием
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок