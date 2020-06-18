Жуткие кадры: в Омске мужчина зарезал таксиста на почве ревности
Предполагаемый преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
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Фото, видео: ТАСС / Махонин Андрей, 5-tv.ru
Житель Омска хладнокровно зарезал местного таксиста. Вопиющий инцидент произошел в среду, 17 июня, сообщается на странице Управления МДВ РФ по Омской области в соцсети ВКонтакте.
Сигнал о том, что неизвестный напал с ножом на водителя такси на Молодогвардейской улице в Омске поступил в полицию около 6.20 утра от очевидцев. В том числе, граждане незамедлительно вызвали пострадавшему скорую помощь.
Прибывшим на место ЧП правоохранителям свидетели описали приметы преступника и добавили, что тот скрылся на иномарке Honda. Через несколько минут в полицию поступило сообщение, что похожий автомобиль горит неподалеку. К месту возгорания тут же направился патрульно-постовой экипаж.
Установив, что горящая машина очень схожа с той, что описали очевидцы, правоохранители просчитали возможные пути отхода предполагаемого преступника и вскоре обнаружили его бегущим по соседней улице. Спустя несколько минут схожий по приметам с разыскиваемым мужчина скрылся в надворном построении на территории одного из частных домов.
В результате четких и быстрых действий сотрудников ППС Алексея Волоха и Аслыкана Жукупова предполагаемого убийцу удалось задержать в считанные минуты. Правоохранители доставили 35-летнего мужчину в отделение МВД, где его поместили в изолятор временного содержания (ИВС).
По предварительным данным, преступление гражданин совершил сознательно на почве ревности. На дело злоумышленник взял два ножа и нанес пострадавшему множественные, несовместимые с жизнью травмы. После — пытался скрыться на автомобиле, но увяз в траншее, вследствие чего поджег машину и бросился бежать.
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области завершено расследование уголовного дела о «тулунском маньяке».
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