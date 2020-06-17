В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о «тулунском маньяке»
По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года задержанный совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Иркутской области.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, СК РФ
Следственное управление СК РФ по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Тулуна. Ему предъявлено окончательное обвинение в серии изнасилований и двух убийствах женщин. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник совершал преступления с 1992 по 2019 год.
Правоохранителям удалось выяснить, что обвиняемый, предположительно, действовал всегда по одной схеме: под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал над ними надругательство сексуального характера.
Следственный процесс усложнялся тем, что о злоумышленнике было представлено минимум информации. Жертвы сексуального насилия сообщали лишь обрывочные либо противоречащие друг другу сведения — все сообщали об усах, кепке и запахе солярки.
Правоохранители проверяли водителей грузовиков, работников котельных или угольных разрезов. При этом предполагалось, что маньяку было примерно от 40 до 65 лет.
В конце концов, несмотря на данные обстоятельства, серийного маньяка удалось вычислить и задержать. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования был выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Материалы уголовного дела насчитывают более 100 томов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований. Задержанный уже признался в эпизоде с десятилетней девочкой, которую удалось спасти врачам.
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