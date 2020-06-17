В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о «тулунском маньяке»

Следственное управление СК РФ по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Тулуна. Ему предъявлено окончательное обвинение в серии изнасилований и двух убийствах женщин. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник совершал преступления с 1992 по 2019 год.

Правоохранителям удалось выяснить, что обвиняемый, предположительно, действовал всегда по одной схеме: под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал над ними надругательство сексуального характера.

Следственный процесс усложнялся тем, что о злоумышленнике было представлено минимум информации. Жертвы сексуального насилия сообщали лишь обрывочные либо противоречащие друг другу сведения — все сообщали об усах, кепке и запахе солярки.

Правоохранители проверяли водителей грузовиков, работников котельных или угольных разрезов. При этом предполагалось, что маньяку было примерно от 40 до 65 лет.

В конце концов, несмотря на данные обстоятельства, серийного маньяка удалось вычислить и задержать. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования был выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Материалы уголовного дела насчитывают более 100 томов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований. Задержанный уже признался в эпизоде с десятилетней девочкой, которую удалось спасти врачам.