«Возвращаемся к привычной жизни»: на Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

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Виктория Андреева
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов даже к большому наплыву туристов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Nikolay Gyngazov, ТАСС / Дружинин Алексей, Феоктистов Дмитрий, Феоктистов Дмитрий, Вова Жабриков

С 21 июня на всей территории Краснодарского края перестает действовать режим карантина. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперштаба, трансляция которого велась на YouTube.

По словам главы субъекта эпидемиологическая обстановка позволяет в ближайшее время снять ограничения, введенные ранее на фоне пандемии COVID-19. Уточнялось, что также полноценную деятельность возобновят и компании в сфере курортного бизнеса.

«Не выявлен ни один заболевший среди отдыхающих. Это то, за что мы переживали, начав открываться. Не выявлено ни одного очага [с начала июня]. Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно. Это позволяет мне принять решение о том, что с 21 июня режим карантина в Краснодарском крае отменяется. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно», — пояснил Кондратьев.

Известно, что с 21 июня, в частности, будет отменен обязательный карантин для приезжих. Согласно прежнему распоряжению, каждый въезжающий в регион был обязан соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса на Кубани были введены 31 марта 2020 года. Спустя еще несколько дней, 12 апреля, власти субъекта установили обязательный режим самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в целом по России наблюдается стремительный отказ от ограничений, введенных ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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