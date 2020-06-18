В России продолжается поэтапное снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса. С сегодняшнего дня в Татарстане отменяется обязательная 14-дневная обсервация для граждан, прибывающих в регион из-за границы. Правда эти две недели людям все равно придется провести дома, под наблюдением врачей.

В Рязани в ближайшие дни готовятся открыть ЗАГСы и Дворцы Бракосочетаний. Кроме того, с разрешения Роспотребнадзора там могут возобновить работу торговые центры площадью до 800 квадратных метров.

В Дагестане рекордно снижается число новых зараженных коронавирусом. Об этом заявил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ежедневно диагноз подтверждается не больше чем у 15 пациентов. На пике пандемии это значение было почти в 20 раз больше.