Власти Краснодарского края заявили об отмене обязательного карантина для приезжих

Обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам чиновника, данное решение обусловлено стабилизацией обстановки с COVID-19. В частности, не так давно в регионе начали активно работать предприятия санаторно-курортной отрасли, открылись для посетителей парки, скверы, набережные и стадионы.

«Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать, — в какое место непосредственно едет тот или иной гость края», — добавил Кондратьев.

Известно, что жесткие ограничительные меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае были введены 31 марта 2020 года. Спустя еще несколько дней, 12 апреля, власти субъекта установили обязательный режим самоизоляции.

К поэтапному снятию ограничений власти региона приступили в середине мая. В частности, возобновить деятельность разрешили сразу нескольким предприятиям различных отраслей экономики.

Известно, что за весь период пандемии в Краснодарском крае диагноз COVID-19 был поставлен более 5000 пациентов. Из них выздоровели более 3700 человек. Также, по данным оперштаба, зафиксировано 53 летальных случая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходит снятие ограничений в различных регионах России.