Видео: расстрелявший семью на северо-западе Москвы заходит в дом

Расстрелявший семью на северо-западе Москвы перед трагедией попал на камеры видеонаблюдения на входе в подъезд. На них видно, как молодой человек с сумкой для гитары спокойно входит в здание.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, жертвами стрельбы стали три человека. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью.