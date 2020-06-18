Видео: расстрелявший семью на северо-западе Москвы заходит в дом
Жертвами мужчины стали три человека.
Фото: 5-tv.ru, ТАСС/ Владимир Андреев
Расстрелявший семью на северо-западе Москвы перед трагедией попал на камеры видеонаблюдения на входе в подъезд. На них видно, как молодой человек с сумкой для гитары спокойно входит в здание.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, жертвами стрельбы стали три человека. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью.
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