Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картелях

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту, как регионы осваивают средства, выделенные на нацпроекты. Лучше всех дела обстоят в Тульской и Новгородской областях. Там сами губернаторы контролируют исполнителей, выезжают на строящиеся объекты. В некоторых других субъектах — есть нарушения.

«Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, это на 3,8 миллиарда рублей. И возбуждено порядка 50 уголовных дел», — рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», — указал Владимир Путин.

Ряд нарушений выявлен и при оказании финансовой помощи во время пандемии. Более тысячи системообразующих предприятий прошли проверку. Обнаружен вывод денег за рубеж, участие иностранных компаний. Все материалы направлены в Генпрокуратуру, ФСБ и МВД.