Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала Вашингтон наращивать американское влияние в России. В частности, она порекомендовала использовать российские социальные сети для ведения среди молодежи пропаганды против власти. Об этом говорится в статье Нуланд под названием «Прижать Путина» (Pinning Down Putin), опубликованной на портале журнала Foreign Affairs.

«В советское время Соединенные Штаты победили цензуру Кремля, распространяя свои сообщения через передачи „Голоса Америки“, радио „Свободная Европа“, журнал „Америка“, а также регулярные контакты с диссидентами. <…> Однако молодые россияне гораздо чаще потребляют информацию и новости через Интернет, чем через государственное телевидение или печатные СМИ. Вашингтон должен воздействовать на них именно там: „Одноклассниках“, „ВКонтакте“, Facebook, Telegram, YouTube, и многих новых русскоязычных цифровых платформах», — написала Нуланд.

При этом она подчеркнула, что не стоит рассчитывать на слишком быстрый результат от подобной информационной деятельности. По мнению экс-помощницы госсекретаря, главная цель США — не позволять российскому президенту в одиночку формировать понимание демократических ценностей у молодых россиян и «среднестатистических Иванов». Она предложила использовать для информационной войны «армии троллей», которые позволят сохранить «возможность отрицать свою причастность». Вместе с тем США должны помешать России доводить свою позицию до жителей Запада.

«Президент США должен возглавить кампанию с целью укрепления демократических стран в свете попыток России вмешаться в свободные выборы, распространить дезинформацию, обострить социальную напряженность, проводить кампании по оказанию влияния в политической сфере», — считает Нуланд.

Виктория Нуланд с сентября 2013-го по январь 2017 годов курировала в администрации президента США Барака Обамы вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. Во время массовых протестов в Киеве, которые в итоге привели к свержению украинского президента Виктора Януковича, она входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

Ранее 5-tv.ru писал, что агрессивная политика и санкции Запада только укрепили суверенитет России. К такому выводу пришли авторы американского издания Fort Russ News. Они также отметили, что президент РФ Владимир Путин является одним из самых последовательных сторонников демократии в современном мире.