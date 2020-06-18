Агрессивная политика Запада только укрепила суверенитет России — американские СМИ

Василий Заика
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По словам авторов материала, президент РФ Владимир Путин — один из самых последовательных сторонников демократии в современном мире.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Агрессивная политика Запада и, в частности, введенные ограничительные меры только укрепили суверенитет России, сообщает американское издание Fort Russ News. Авторы материала подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин является одним из самых последовательных сторонников демократии в современном мире.

Данный вывод, по словам журналистов, стал весьма очевидным в условиях невидимой угрозы распространения коронавируса. Ситуация обозначила все недостатки нынешних реалий — проблемы в глобальном управлении, дифференцированное экономическое развитие, социальное неравенство, а также расовую, этническую и религиозную напряженность.

В подобных условиях Россия проявила удивительную организованность и устойчивость. Готовность к кризису позволила Кремлю достичь ошеломительных показателей эффективности и оказать помощь пострадавшим от пандемии государствам, в том числе Италии и США.

Авторы статьи считают, РФ выработала определенный иммунитет к угрозам безопасности, лжи и политическим манипуляциям. Именно эти составляющие четко определяют ряд проблем, с которыми система управления страной и лично Владимир Путин сталкиваются годами.

Несмотря на это, в Кремле продолжают идти курсом демократического общественного порядка без рисков возвращения к тоталитаризму XX века.

Россия уже давно играет роль врага для западных СМИ, ряда отдельных политиков и чиновников государственного уровня. Полагать, что в эпоху липовых новостей Москва не замечает этих сентенций и не вводит соответствующее контрмеры достаточно наивно. В Кремле уверенно стремятся к суверенному информпространству и уделяют высокое внимание социальным сетям, а также контрпропаганде в государственных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин был вынужден отреагировать на действия США и НАТО по дестабилизацию российской геополитической обстановки и стратегического окружения страны. Приняты меры по укреплению армии и других подразделений безопасности, которые не единожды доказали свою эффективность в борьбе с международным терроризмом и стихийными акциями протеста.

Издание отмечает, что Россия лучше других в мировом сообществе подготовилась к экономическим неурядицам, вызванным распространением коронавируса. Благодаря действующим с 2014 года санкциям, российский лидер взял курс на независимость страны от этих ограничений. Правительством РФ было усилено экономическое регулирование и осуществлен переход на социально ориентированную политику для решения проблем рядовых граждан.

Авторы статьи уверены, что Владимиру Путину удалось найти необходимые «рычаги» для управления хаосом и сберечь демократические принципы общественной жизни в стране. Кроме того, объявленная главой государства до пандемии COVID-19 конституционная реформа, станет смелым началом процесса преобразований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в период пандемии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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