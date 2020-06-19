В Госдуме намерены усмирить коллекторов и кредиторов

Госдума собирается усмирить коллекторов и кредиторов. Те воспользовались пандемией и активизировались. Одни с усердием — навязывают кредиты, другие — взыскивают. Даже если заемщику предоставлены кредитные каникулы. Число жалоб от граждан с начала года выросло на четверть. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков выслушал клиентов и законодателей. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российских коллекторов хотят обязать записывать разговоры с должниками. Чтобы оградить сотрудников коллекторских агентств от утечки личных данных, им могут присвоить индивидуальные номера.