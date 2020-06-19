В Госдуме намерены усмирить коллекторов и кредиторов
Число жалоб на действия «выбивателей долгов» с начала года увеличилось на четверть.
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Фото, видео: URA.RU/TASS / Вова Жабриков
Госдума собирается усмирить коллекторов и кредиторов. Те воспользовались пандемией и активизировались. Одни с усердием — навязывают кредиты, другие — взыскивают. Даже если заемщику предоставлены кредитные каникулы. Число жалоб от граждан с начала года выросло на четверть. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков выслушал клиентов и законодателей. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российских коллекторов хотят обязать записывать разговоры с должниками. Чтобы оградить сотрудников коллекторских агентств от утечки личных данных, им могут присвоить индивидуальные номера.
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