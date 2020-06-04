Российских коллекторов хотят обязать записывать разговоры с должниками
Чтобы оградить сотрудников коллекторских агентств от утечки личных данных, им могут присвоить индивидуальные номера.
Фото: www.globallookpress.com © 002 Gabriel Szabo
Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с неплательщиками. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на законопроект, подготовленный Минюстом.
Как следует из документа, сотрудники коллекторских организаций должны будут отчитываться о всех способах взаимодействия с абонентами в процессе работы — как в текстовых, так и в голосовых сообщениях.
Чтобы не допустить утечки личных данных коллекторов, Минюст предложил наделить их правом использовать вместо имени «идентификационный код» во время общения с должниками.
Среди других новшеств предлагается обязать Федеральную службу судебных приставов надзирать не только над коллекторскими бюро и агентствами, но и над многопрофильными организациями такого рода, включая коллекторские службы в банках.
Для защиты граждан от излишне назойливых коллекторов рассматривается возможность для приставов запрещать коллекторам использовать тот или иной канал связи с должником, к примеру звонки по телефону.
Ранее 5-tv.ru писал, что коммунальщикам запретят заключать любые договоры с коллекторами.
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