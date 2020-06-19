Бизнесмены предложили ввести мораторий на курортные сборы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил временно отказаться от курортного сбора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы союза Александра Шохина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В письме сообщается, что для восстановления экономики и развития туристического сектора необходимы меры государственной поддержки и помощь по созданию и стимулированию спроса.

В Минэкономразвития соответствующий запрос был перенаправлен в Ростуризм. Вместе с тем в Ставропольском и Алтайском краях власти заявили, что отменять курортный сбор не планируют.

Ранее об отмене туристического налога до начала 2021 года объявили власти Кубани. В Краснодарском крае данная мера действовала с 2018 года. Размер курортного сбора составлял десять рублей за сутки. Платить его должны были совершеннолетние отдыхающие за каждый день пребывания на курорте, начиная со второго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кабмине РФ ведется обсуждение по поводу введения налога для россиян с доходом более трех миллионов рублей в год.