В правительстве обсуждают повышение налога для богатых

Правительство РФ рассматривает возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Речь идет о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

По словам одного из источников, это принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Уточняется, что такая мера затронет 1% россиян. Однако собеседник газеты отметил сложность администрирования подобного налога.

«Человек может получать доходы из разных источников — и каждый в отдельности не будет приносить ему более трех миллионов рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально», — рассказал он.

По словам инсайдера, ФНС в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.

Как отмечает другой источник издания, близкий к правительству, сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что «нынешняя ситуация — беспрецедентная».

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