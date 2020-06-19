«Мендель будет в гневе!» — президента Зеленского «женили» на Вере Брежневой

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Виктория Андреева
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Забавное фото влюбленных «супругов» появилось в одном из зарубежных изданий.

«Мендель будет в гневе!» — президента Зеленского «женили» на Вере Брежневой

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Турецкие СМИ случайно «поженили» президента Украины Владимира Зеленского на бывшей участнице «ВИА Гры», певице Вере Брежневой. Совместное фото счастливых «супругов» с детьми было размещено на странице издания Hurriyet.

Заметили оплошность редакторов газеты читатели: в сети пользователи начали публиковать посты с громкими заголовками о том, что «Вера продолжает уводить из семьи женатых мужчин».

«Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула. Мендель будет в гневе!» — в шутку написала в Twitter некая Луиза Чкалова.

Забавно, что сама статья посвящена супруге действующего главы Украины Елене Зеленской, которую на днях госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Вот только качественную иллюстрацию подобрать не получилось: вместо первой леди в обнимку с Зеленским красуется Брежнева. К слову, умилительный кадр взят из кинофильма «Восемь лучших свиданий», где экс-шоумен и певица играли влюбленных.

Как отреагировали на этот забавный инцидент Вера и действующий политик — доподлинно неизвестно. Однако вскоре после выхода в свет очередного номера газеты, фотографию заменили как в электронной версии, так и в печатной.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Владимир Зеленский поправляет юбочку певице Наташе Королевой.

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