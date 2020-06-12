«Он справился!» — Королева вспомнила, как президент Зеленский «поправил ей юбочку»

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Виктория Андреева
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Звезда рассказала о забавном казусе на съемках передачи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, JB Autissier via www.imago-image

В жизни популярной певицы Наташи Королевой случались разные казусы, но всегда — это было нечто приятное и смешное, что не стыдно вспомнить и сегодня.

Так, например, недавно в интервью »Люкс ФМ» артистка призналась, что некогда простой актер и бизнесмен, а ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей юбку на глазах у изумленной публики.

«Я снималась в „Вечернем Киеве"и у нас там была такая мизансцена. У меня было очень узкое платье, и я сидела долго, а потом когда встала, юбка ушла вверх… И как-то так оно все логично легло и я говорю: «Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку». И он справился», — смеясь объяснила Королева.

Фрагмент записи передачи «Вечерний Киев»

Наташа также добавила, что искренне жалеет и даже несколько недоумевает, зачем такой блистательный артист как Зеленский вообще окунулся в политическую сферу. По ее мнению, Владимиру нужно было оставаться в киноиндустрии, чтобы, как и прежде, радовать народ.

«Я не знаю, рад ли сам Владимир Александрович, что он взял себе такую „халепу“. Как артист он классный и как человек мне импонирует», — подытожила звезда.

К слову самой Королевой давно запретили въезд на родную Украину. С чем конкретно это связано — доподлинно неизвестно, как и в случае с другими российскими артистами, оказавшимися в «черном» списке «Миротворца».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимира Зеленского высмеяли за стрельбу в «кабана» из лука.

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