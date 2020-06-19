Популярный в 90-х интимный пирсинг снова в ТОПе

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Виктория Андреева
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На прокол пикантных частей тела отважились даже голливудские знаменитости!

Популярный в 90-х интимный пирсинг снова в ТОПе

Фото: YAY\TASS

Многие эксперты в области моды и красоты утверждают, что тренды — цикличны. Говоря иначе, то, что было популярно десять или даже двадцать лет назад, сегодня также может оказаться в ТОПе.

В частности, это касается моды на интимный пирсинг, вновь обретший популярность благодаря звездам шоу-бизнеса. Причем если в 90-е прокалывать соски молодые люди решались, чтобы показать свою уникальность или «на спор», то сегодня это — неотъемлемая часть сексуального образа.

Так, например, американская актриса Белла Торн опубликовала в сети пикантный снимок, представ перед фанатами в полупрозрачной майке с откровенным декольте, подчеркивающим «штанги» на ее сосках.

Instagram @bellathorne

А недавно своими шикарными формами с пирсингом похвасталась актриса и фотомодель Эмбер Роуз. Эпатажная дива выложила фото в Insta-сторис, где позировала в тонком белоснежном топе, сквозь который отчетливо виделись пикантные подробности ее нежного тела.

Instagram @amberrose

К числу фанатов интимного пирсинга можно отнести и британскую исполнительницу, солистку группы Little Mix Перри Эдвардс. Обаятельная певица выложила в Instagram снимок в крошечном топе, продемонстрировав публике забавный аксессуар.

instagram @perrieedwards

Известно, что особую любовь к интимному пирсингу также питают: певица Рианна, телезвезды Оливия Боуэн и Хлоя Фэрри, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, а также многие другие звезды.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 антитрендов в маникюре в 2020 году.

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