ТОП-5 антитрендов: Какой маникюр больше не в моде в 2020 году

Необычный маникюр может удачно дополнить оригинальный образ, а может безнадежно испортить его. 5-tv.ru публикует ТОП-5 антитрендов, которым не стоит следовать в нынешнем сезоне.

1. Разноцветные ногти + глиттер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Красивые Идеи Для Маникюра (@nails_womans) 3 Май 2020 в 6:00 PDT

Вместо устаревшей идеи специалисты советуют выбрать один цвет, но разные близкие оттенки. Стоит также обратить внимание на лаки с эффектом металлик или голографии.

2. Ноготь со стразами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | НОГТИ (@manikiurnogti82) 2 Май 2020 в 9:00 PDT

Такой дизайн уже успел стать слишком банальным. Сегодня любителям блесток предлагают поэкспериментировать с шиммерными лаками и массивными блестками различной формы. Дизайнеры рекомендуют также нанести на ногти различные геометрические рисунки.

3. Все и сразу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #ногти#маникюр# (@m_a_n_i_c_u_re) 2 Май 2020 в 3:00 PDT

Микс из стразов, наклеек и глиттера в новом сезоне не в тренде. Отправляясь к мастеру, стоит определиться, чего именно желает душа. Специалисты советуют обратить внимание на неоновое, мраморное или стеклянное покрытие, которые эффектно смотрятся даже на коротких ногтях.

4. Темный френч

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Идеи дизайна маникюра🔝 (@idei_dizaina_nogtey) 23 Апр 2020 в 8:35 PDT

Французский маникюр триумфально вернулся в моду в прошлом году, претерпев трансформации. Однако время показало, что слишком темные оттенки создают впечатление, что руки неопрятные. В итоге в 2020 вновь в тренде классика — розовый с белым.

5. «Детские» рисунки на ногтях

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💕 (@marin.perfect) 19 Апр 2020 в 11:26 PDT

Цветочки, сердечки и смайлики хороши, когда тебе 15 или на тематической вечеринке. На каждый день любителям ярких рисунков на ногтях советуют попробовать цветные абстракции или леопардовый принт, пишет журнал «Cosmopolitan Украина».

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