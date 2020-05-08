ТОП-5 антитрендов: Какой маникюр больше не в моде в 2020 году
Вместо надоевших и устаревших идей дизайнеры предлагают свежие тенденции.
Фото: Zuma\TASS
Необычный маникюр может удачно дополнить оригинальный образ, а может безнадежно испортить его. 5-tv.ru публикует ТОП-5 антитрендов, которым не стоит следовать в нынешнем сезоне.
1. Разноцветные ногти + глиттер
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Вместо устаревшей идеи специалисты советуют выбрать один цвет, но разные близкие оттенки. Стоит также обратить внимание на лаки с эффектом металлик или голографии.
2. Ноготь со стразами
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Такой дизайн уже успел стать слишком банальным. Сегодня любителям блесток предлагают поэкспериментировать с шиммерными лаками и массивными блестками различной формы. Дизайнеры рекомендуют также нанести на ногти различные геометрические рисунки.
3. Все и сразу
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Микс из стразов, наклеек и глиттера в новом сезоне не в тренде. Отправляясь к мастеру, стоит определиться, чего именно желает душа. Специалисты советуют обратить внимание на неоновое, мраморное или стеклянное покрытие, которые эффектно смотрятся даже на коротких ногтях.
4. Темный френч
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Французский маникюр триумфально вернулся в моду в прошлом году, претерпев трансформации. Однако время показало, что слишком темные оттенки создают впечатление, что руки неопрятные. В итоге в 2020 вновь в тренде классика — розовый с белым.
5. «Детские» рисунки на ногтях
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Цветочки, сердечки и смайлики хороши, когда тебе 15 или на тематической вечеринке. На каждый день любителям ярких рисунков на ногтях советуют попробовать цветные абстракции или леопардовый принт, пишет журнал «Cosmopolitan Украина».
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