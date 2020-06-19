Научиться снова доверять друг другу: статья Владимира Путина о Второй мировой

Чтобы не повторить трагедию Второй мировой. Владимир Путин написал статью об истории и фактических уроках войны. Накануне ее опубликовал американский журнал National Interest. Российский лидер напомнил, что война оставила глубокий след в истории каждой семьи.

Об общей памяти и мировой трагедии, которую нельзя забывать Алексей Лазуренко.

Сухие исторические факты и личные эмоции. Статья Путина выходит в американском журнале The national interest. Это издание внимательно читают в американском Госдепе. И именно нашим союзникам в той страшной войне обращен главный посыл российского лидера: какие уроки мы выучили 75 лет спустя?

«Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той войны даже для ее участников — далекое прошлое. Но почему в России 9 мая отмечается как самый главный праздник, а 22 июня жизнь словно замирает и комок подкатывает к горлу? Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами — судьбы миллионов людей, их страдания и боль потерь. Гордость, правда и память».

В блокадном Ленинграде умер 2-летний брат президента. Его мать выжила чудом. Супругу спас Владимир Спиридонович Путин — боец стрелкового полка, храбро сражавшегося за Невский пятачок.

«И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невозможно ничего спросить, поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции».

Ведь это нужно живым. Поколениям, не познавшим тяготы той войны. Но сохраняющим в генетическом коде чувства долга и преданности.

«Часто задаются вопросом: как нынешнее поколение себя поведет, как поступит в условиях критической ситуации? Перед моими глазами молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в „красную зону“, чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть, — совсем юные ребята! Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты было 19–20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей Родины, которые защитили ее Великую Отечественную войну».

«Поэтому Путин и взялся за эту масштабную тему. Еще в декабре он сообщил коллегам по СНГ что напишет статью. С помощью архивных документов, в том числе, ранее засекреченных, он готов рассказать правду о Второй Мировой. немецкий нацизм вырос не на пустом месте. Основа популярности Гитлера — позорный для Германии «Версальский мир». За Первую мировую державы Антанты потребовали с немцев непомерную цену. Сегодня лидеры Старого света вбивают в головы: Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. И скромно умалчивают об этой встрече Глав Британии, Франции, Германии и Италии. 29 сентября 1938 года. Через десять дней Гитлер заберет себе Судетскую область Чехословакии.

«В отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах.

В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие земли».

В последние годы именно Варшава клеймит Россию, как правопреемницу СССР за пакт Молотова-Риббентропа. Вот только Москва подписала договор с Германией о ненападении последней из европейских государств. И пока единственной признала свою ответственность за это.

«Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов вплоть до их прямого поощрения. Мы также не знаем были ли „секретные протоколы“ и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь „верить на слово“. В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо‑германских переговорах».

Путин призывает все государства открывать свои архивы, Советские документы, датированные 1939 годом он досконально изучил. Один из пунктов секретного договора между Москвой и Берлином определил границу государств. Она проходила по рекам западной Польши. Германия была готова отдать СССР не только земли, где жили белорусы и украинцы, но и часть исконно польских территорий.

«Сразу после нападения на Польшу в первые сентябрьские дни 1939 года Берлин настойчиво и неоднократно призывал Москву присоединиться к военным действиям. Однако советское руководство подобные призывы игнорировало и втягиваться в драматически развивающиеся события не собиралось до последней возможности».

Поэтому в Польшу Красная армия вступила лишь когда Франция и Великобритания предали Варшаву. А войска вермахта стояли уже в десятках километрах от Минска. Это сейчас прибалтийские республики называют советское время оккупацией. Осенью 39 года вступить в СССР они решили самостоятельно.

«Не случайно уже 17 ноября Молотов инструктировал находившегося в Лондоне советского полпреда И. Майского следующим образом: „Для Вашей ориентировки… Никакого договора в Берлине не было подписано и не предполагалось этого делать. Дело в Берлине ограничилось… обменом мнениями… …“. А 25 ноября советское руководство и вовсе поставило здесь точку: официально выдвинуло Берлину неприемлемые для нацистов условия, включая вывод германских войск из Финляндии, договор о взаимопомощи между СССР и Болгарией и ряд других, тем самым сознательно исключив для себя любые возможности присоединения к Пакту. Такая позиция окончательно укрепила фюрера в его намерении развязать войну против СССР».

Никакой превентивной войны против немцев Советский Союз не готовил, пишет Путин, опираясь на рассекреченные документы. Оборону страны укрепляли, но не ждали столь смертоносного удара. А дальше были четыре года огня и подвига. Смерти и стойкости. Гитлер был уверен: Советский Союз удастся расколоть по национальному признаку. Но за Брестскую крепость до последнего бились солдаты 30 национальностей. Как один стояли под Москвой и Ленинградом Сталинградом и Киевом. Освобождали Варшаву и Прагу. Входили в Берлин.

«Только в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные, трагические, еще далеко не полные цифры — впервые, отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев».

Европа о солдате-освободителе теперь предпочитает не вспоминать. Дошло до того, что в сентябре прошлого года европарламент официально принял резолюцию, в которой поставил Советский Союз в один ряд с фашистской Германией.

«Глумление, издевательство над памятью — это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75‑летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по‑разному, но от этого она не перестает быть омерзительной».

Многие уже сейчас переписали итоги Нюрнбергского трибунала. Бандера и Власов в европейских учебниках теперь не палачи и убийцы, а борцы за свободу и независимость. Будто не было Бабьего яра или Волынской резни.

«И сегодня наша позиция остается неизменной: преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами».

Казалось, что на ступенях поверженного рейхстага советский воин поставил точку в мировой войне. Конференции в Тегеране, Ялте и Сан-Франциско определили новое устройство мира.

«ХХ век принес тотальные и всеобъемлющие мировые конфликты, а в 1945 году на арену вышло еще и ядерное оружие, способное физически уничтожить Землю. Иными словами, урегулирование споров силовыми методами стало запредельно опасным. И победители во Второй мировой войне это понимали. Понимали и осознавали собственную ответственность перед человечеством».

Президент предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов совбеза ООН. Идею поддержала вся пятерка. Путин пишет: это будет откровенный разговор о мире и безопасности, борьбе с экстремизмом и спасении экономики, коронавирусе и здоровье наций.

«Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались отцы и деды».

Научиться снова доверять друг другу — наш долг перед будущими поколениями, завершает Путин. Но то, насколько чувствуют эту ответственность потомки тех, кто 75 лет назад остановил фашизм, станет понятно после того как в мировых столицах прочтут статью российского президента.