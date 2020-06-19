«Череда неприятностей»: чем опасно столкновение затмения и солнцестояния 21 июня

|
Валентин Черников
209

Астролог Алена Никольская рассказала, на что обратить внимание в период редкого астрономического явления.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maxim Fedorov, 5-tv.ru

Солнечное затмение 2020 года обещает стать одним из самых сильных в части воздействия на людей за долгое время. Оно произойдет 21 июня и окажется в центре так называемого коридора затмений — между двумя лунными затмениями 5 июня и 5 июля. Мало того, предстоящее затмение приходится на день летнего солнцестояния. В этой связи астролог Алена Никольская призвала отнестись к этому периоду особенно осторожно.

«Солнечное затмение всегда происходит на новолуние. В данном случае и Солнце и Луна будут находиться в знаке Рака. В это время важно обратить внимание на внутреннее состояние, на отношение в семье. Многие отношения будут испытываться на прочность. У большинства людей в этот период может наблюдаться череда нестыковок и неприятностей — и на работе, и в быту, и в личной жизни. Много будет споров и отклонений от заранее задуманного», — предупредила Никольская.

По ее словам, в этот период особенно легко угодить в лапы мошенников. Доверившись не чистым на руку людям, можно потерять финансы или оказаться втянутым в нежелательную авантюру. Поэтому стоит аккуратнее относиться к чужим словам и не позволять морочить себе голову.

Астролог подчеркивает: 21 июня и в последующие дни после него нельзя назначать ничего жизненно важного. Все, что гипотетически может повлиять на судьбу человека, лучше отложить на двадцатые числа июля, а лучше — на август, поскольку 20 июля начнется очередное новолуние.

«Дайте Луне разогнаться, и уже тогда можно принимать какие-то решения», — посоветовала специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, чего остерегаться на неделе с 15 по 21 июня, по словам астролога Алены Никольской.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
«Череда неприятностей»: чем опасно столкновение затмения и солнцестояния...

Последние новости

14:57
СК намерен возбудить уголовное дело по факту массовых захоронений времен ВОВ под Псковом
14:42
Чем грозит введение Сбербанком комиссии на переводы? — мнение экспертов
14:30
Какие цели преследует дочь Ефремова, стремящаяся признать мать недееспособной?
14:09
Опубликованы редкие кадры амурских тигров на водопое в Приморье
13:57
Внимательно проверил: убивший семью в Москве покупает роковой карабин
13:57
«Череда неприятностей»: чем опасно столкновение затмения и солнцестояния 21 июня

Сейчас читают

«Люди, остановитесь!» — Домогаров объяснил свой пост по итогам ДТП с Ефремовым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок