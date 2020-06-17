Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе заседания исполнительного комитета принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021 в Петербурге на год. Об этом, говоря об итогах мероприятия, заявил генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Северной столице Алексей Сорокин.

«Изменения касаются финала Лиги чемпионов, который теперь пройдет в Петербурге не в следующем, а в 2022 году. Сдвиг связан с тем, что Стамбул в этом году не может принять у себя финал Лиги чемпионов. Соответственно, произошел общий сдвиг вправо. Кроме этого, подвинулись Лондон и Мюнхен. Все, естественно, сдвинулись на год», — сказал Алексей Сорокин.

В соответствии с решением исполкома УЕФА, турецкий Стамбул, который должен был принять финальный матч Еврокубка в текущем году, станет хозяином турнира в сезоне 2020/2021.

Отмечается, что четвертьфинал, полуфинал, а также финал Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020 пройдут в португальском Лиссабоне. Матчи четвертьфинала состоятся с 12 по 15 августа, полуфинал запланирован на 18–19 августа, финальная встреча пройдет 23 числа.

Основная часть матчей УЕФА была отменена или отложена из-за угрозы распространения коронавируса. Игры Лиги чемпионов сезона 2019/2020 приостановили 11 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сделает ли «Зенит» золотой дубль, и кто может этому помешать.