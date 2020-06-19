Светская львица Ксения Собчак удивила и одновременно повеселила поклонников опубликовав в сторис видео прогулки на белоснежной яхте вместе с супругом режиссером Константином Богомоловым.

«Вот мы и на Лазурке», — начала было рассуждать Ксения за кадром. — «Константин Юрьевич, как удалось прилететь на юг Франции?»

«Мась, рейсом… Регулярным рейсом», — ответил ей немного разомлевший от бриза и солнца муж.

«Не боитесь, что соотечественники осудят, что вы улетели за границу?» — поинтересовалась теледива.

«Ну, они же понимают, что мы врем», — сказал режиссер, не меняя интонацию.

К слову, о том, что пара не покидала Россию, а наслаждается водными просторами Санкт-Петербурга, говорят названия проходящих мимо судов в момент беседы. Кроме того, там же в сторис Собчак выложила видео во время поездки по петербургской набережной на машине.

«Ну что, привет, Питер», — сказала она, развеяв все сомнения относительно места своего пребывания.

Коммерческая навигация в Петербурге откроется 29 июня вместе с парками, дворцами и террасами заведений общественного питания. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин. 15 июня в городе сняли ограничения с парикмахерских, бань, спортклубов, библиотек и иных предприятий сферы услуг.

Возможно, на частные яхты запрет не распространяется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.