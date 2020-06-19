Как на Лазурке — Собчак с Богомоловым покатались на яхте
Ксения вновь продемонстрировала подписчикам, как можно иронизировать над собой и при этом не переставать мечтать.
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Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС, instagram @xenia_sobchak
Светская львица Ксения Собчак удивила и одновременно повеселила поклонников опубликовав в сторис видео прогулки на белоснежной яхте вместе с супругом режиссером Константином Богомоловым.
«Вот мы и на Лазурке», — начала было рассуждать Ксения за кадром. — «Константин Юрьевич, как удалось прилететь на юг Франции?»
«Мась, рейсом… Регулярным рейсом», — ответил ей немного разомлевший от бриза и солнца муж.
«Не боитесь, что соотечественники осудят, что вы улетели за границу?» — поинтересовалась теледива.
«Ну, они же понимают, что мы врем», — сказал режиссер, не меняя интонацию.
К слову, о том, что пара не покидала Россию, а наслаждается водными просторами Санкт-Петербурга, говорят названия проходящих мимо судов в момент беседы. Кроме того, там же в сторис Собчак выложила видео во время поездки по петербургской набережной на машине.
«Ну что, привет, Питер», — сказала она, развеяв все сомнения относительно места своего пребывания.
Коммерческая навигация в Петербурге откроется 29 июня вместе с парками, дворцами и террасами заведений общественного питания. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин. 15 июня в городе сняли ограничения с парикмахерских, бань, спортклубов, библиотек и иных предприятий сферы услуг.
Возможно, на частные яхты запрет не распространяется.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
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