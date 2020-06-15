В Петербурге возобновляют работу парикмахерские и бани

Ряд организаций Петербурга возобновляет работу в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства Северной столицы за подписью губернатора Александра Беглова. В частности, открываются парикмахерские, отдельные городские бани — в части помывочных зон — и иные предприятия сферы услуг.

В салоны красоты отныне можно ходить по предварительной записи, однако пока недоступными остаются косметические услуги. Также по записи разрешается обращаться для получения услуг в риэлтерские и рекрутинговые агентства, библиотеки и архивы.

Разрешена работа фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных салонов и предприятий бытовых услуг, которые расположены за пределами торгово-развлекательных комплексов и торговых центров. Аренда велосипедов и самокатов становится доступной при условии их регулярной дезинфекции обслуживающими компаниями. Восстанавливаются тренировки в профессиональных спортивных клубах и госучреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

Кроме того, по документу, возобновляется действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Как уточняет пресс-служба городской администрации, в Петербурге сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий за исключением парада Победы на Дворцовой площади 24 июня. С Роспотребнадзором прорабатывается вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который планируется на 20 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц.