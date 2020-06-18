Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

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Василий Заика
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Продюсер отреагировала на изречения телеведущей в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак. В эфире шоу на YouTube-канале телеведущая задалась вопросом в адрес продюсера: «Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?».

44-летняя уроженка Тбилиси отметила, что могла бы отреагировать на произошедшее в том же ключе. Несмотря на это, Тина Канделаки указала на более серьезные проблемы, которые олицетворяет собой Ксения Собчак.

«Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: „А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?“. Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете», — написала Тина Канделаки.

Instagramm tinaakandelakii

Продюсер добавила, что неважно, сколько весит человек, а пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон личности, мнящей себя нравственным ориентиром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи поймали Собчак «на слежке» за страницей бывшего мужа в Instagram.

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