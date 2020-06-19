Седьмой созыв Общественной палаты РФ провел первое пленарное заседание
В повестке — выборы руководства и обсуждение приоритетов работы на ближайшие три года.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: Дмитрий Серебряков/ТАСС, 5-tv.ru
Общественная палата нового седьмого созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. В повестке — выборы руководства. Лидия Михеева сохранила должность секретаря. Теперь голосуют за ее заместителей. И еще один вопрос планируется обсудить — приоритеты работы на ближайшие три года.
Седьмой созыв Общественной палаты сформирован 16 июня. В составе 167 человек, 40 из них утвердил президент.
Читайте также
53%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?