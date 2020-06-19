Седьмой созыв Общественной палаты РФ провел первое пленарное заседание

Общественная палата нового седьмого созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. В повестке — выборы руководства. Лидия Михеева сохранила должность секретаря. Теперь голосуют за ее заместителей. И еще один вопрос планируется обсудить — приоритеты работы на ближайшие три года.

Седьмой созыв Общественной палаты сформирован 16 июня. В составе 167 человек, 40 из них утвердил президент.