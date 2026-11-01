«Тебя могут увидеть и пригласить в кино»: Данилюк о соцсетях

Данилюк считает ведение соцсетей личным выбором артиста

Актриса Екатерина Данилюк на премьере сказки «Живая книга» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что, несмотря на профессиональные преимущества, ведение блога остается личным выбором каждого артиста.

По словам Данилюк, агенты часто советуют ей вести соцсети, поскольку это помогает показать себя и привлечь внимание режиссеров и худруков театров.

«Нам даже агенты говорят, что нужно вести блог, потому что это очень важно: когда ты ведешь блог, выкладываешь видео, фото, ты показываешь себя, и тебя могут увидеть и пригласить в кино, либо в театре тебя может увидеть худрук», — поделилась актриса.

При этом она подчеркнула, что, с другой стороны, это дело каждого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на той же премьере сказки «Живая книга» актриса Ольга Кузьмина призналась: из-за роста 157 сантиметров ее иногда принимают за девочку даже в общественном транспорте. По ее словам, реакция людей на ее внешность давно стала привычной — многие удивляются, какая она маленькая, ведь на экране актриса не кажется такой компактной.

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