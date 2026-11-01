«Все, что вы увидите — ложь»: как Запад искажает картину Алешек

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СМИ заранее осудили гуманитарную миссию в Алешках

Фото, видео: © РИА Новости/БелТА; 5-tv.ru

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Путин рассказал африканским делегациям о гуманитарной операции в Алешках

Миссия в Алешках имеет большое гуманитарное и политическое значение, о ней российский президент Влидимир Путин рассказал даже делегатам из Африки, которые в это время были в Москве на саммите.

«Как раз в это время, в эти дни, сегодня-завтра, намечена операция — кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов, — по оказанию помощи именно гражданскому населению. Эта ситуация складывалась давно. Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу. Но мы этим занимаемся, так же как и занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского кризиса», — отметил президент России.

Естественно, во многих западных СМИ, прежде всего оппозиционных президенту США Дональду Трампу, еще до начала гуманитарной миссии в Алешках ее заранее осудили.

Квинтэссенцией этого предвзятого подхода стала публикация в журнале «Атлантик» — «Все, что вы увидите — ложь». Таков заголовок. Почему? Просто потому что кадры из Алешек отличаются от той картины, которую несколько месяцев рисовал Киев.

При этом тот факт, что это украинские дроны охотятся за жителями Алешек, что это ВСУ лишили горожан продовольствия, воды и медикаментов, естественно, ни слова. То есть путем несложной словесной манипуляции выходит, что это русские солдаты зачем-то препятствуют подвозу продовольствия и медикаментов в город, который вот уже четыре года они сами и обороняют.

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