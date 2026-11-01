«Уложили на пол»: силовики сорвали вечеринку в московском клубе Bizarre

Силовики нагрянули на вечеринку в клубе Bizarre

Силовики ворвались в московский клуб Bizarre и сорвали вечеринку для свингеров. Во время тематического мероприятия в заведении находились около 200 человек — посетителей уложили на пол и начали проверять документы, сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

По предварительным данным, поводом для рейда стала проверка на пропаганду ЛГБТ*. В своей афише рекомендовал мужчинам приходить с голым торсом. Известно, что гости клуба были одеты в различные костюмы, связанные с поп-культурой и праздником кануна Дня всех святых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по оценке продюсера Сергея Дворцова, в числе самых дорогих исполнителей на новогодних корпоративах традиционно остаются Филипп Киркоров, Надежда Кадышева и Григорий Лепс, а также Татьяна Буланова, Катя Лель, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, группы «Комбинация» и «Тату». В праздничную ночь их гонорары могут достигать 15–20 миллионов рублей за один выход на сцену.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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