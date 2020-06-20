«Готова отдать все, кроме туфель»: Уставшая от своего гардероба Боня раздает одежду
Ведущая рассказала в Instagram, что при сборе чемоданов осознала бесполезность ряда вещей.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Российская телеведущая Виктория Боня, недавно оскандалившаяся из-за слов об «алкоголиках и нищебродах», решила расстаться с частью вещей из своего гардероба. В Instagram-сторис она рассказала, что хочет избавиться от 60% одежды и готова раздать их любым желающим. Только вот всем, кто захочет получить наряды от бывшей участницы Дома-2», придется ехать в Лондон — сейчас там она собирает чемоданы.
«Когда я сейчас собирала свои вещи в Лондоне, я 60% гардероба оставила там. Не хочу ничего собой везти, тащить. И самое интересное, что это все висит, это все лежит, и ты это не носишь. Я поняла, что хочу тупо минимализм. Ребят, сейчас здесь я готова отдать половину того, что у меня есть. Я готова отдать все, кроме туфлей. Туфли, сумки оставлю», — обратилась к фолловерам знаменитость.
О том, появились ли желающие получить вещи светской львицы, она не сообщила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милонов осудил Боню, назвавшую россиян «нищебродами» и «алкоголиками».
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