«Готова отдать все, кроме туфель»: Уставшая от своего гардероба Боня раздает одежду

|
Карина Бернтгольц
23

Ведущая рассказала в Instagram, что при сборе чемоданов осознала бесполезность ряда вещей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня, недавно оскандалившаяся из-за слов об «алкоголиках и нищебродах», решила расстаться с частью вещей из своего гардероба. В Instagram-сторис она рассказала, что хочет избавиться от 60% одежды и готова раздать их любым желающим. Только вот всем, кто захочет получить наряды от бывшей участницы Дома-2», придется ехать в Лондон — сейчас там она собирает чемоданы.

«Когда я сейчас собирала свои вещи в Лондоне, я 60% гардероба оставила там. Не хочу ничего собой везти, тащить. И самое интересное, что это все висит, это все лежит, и ты это не носишь. Я поняла, что хочу тупо минимализм. Ребят, сейчас здесь я готова отдать половину того, что у меня есть. Я готова отдать все, кроме туфлей. Туфли, сумки оставлю», — обратилась к фолловерам знаменитость.

О том, появились ли желающие получить вещи светской львицы, она не сообщила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милонов осудил Боню, назвавшую россиян «нищебродами» и «алкоголиками».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Последние новости

1:41
Хроника пикирующего бомбардировщика. Другая история
1:13
«Готова отдать все, кроме туфель»: Уставшая от своего гардероба Боня раздает одежду
0:49
«Спасибо за нюх» — Дочь Успенской поблагодарила маму, но никто не понял за что
0:27
Где Владимир Путин хранит подарки внуков?
0:08
Федот Урожайник. Почему не стоит купаться в водоемах 20 июня?
23:49
ВОЗ объявила о наступлении новой опасной фазы заболеваемости COVID-19 в мире

Сейчас читают

Федот Урожайник. Почему не стоит купаться в водоемах 20 июня?
Монашка или отличница? Шэрон Стоун опубликовала архивное фото
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок