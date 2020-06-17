Виктория Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое видеообращение, опубликованное накануне. В нем звезда «Дома-2» негативно охарактеризовала россиян, пользующихся мерами социальной поддержки страны и получающих минимальную зарплату. Таких граждан светская львица назвала нищебродами и алкоголиками, отметив, что государство не должно заботиться об их благосостоянии. Те, кто действительно заслуживают финансовой помощи — это бизнесмены, потерпевшие убытки в пандемию коронавируса, уверена знаменитость.

Такие громкие высказывания возмутили общественность. Позицию Бони прокомментировали даже политические деятели и представители шоу-бизнеса. Столкнувшись с таким потоком критики, теледива решила внести некоторую ясность в свои слова.

Ведущая уточнила, что тех, кого задело сравнение с «криворукими алкашами, наркоманами и нищебродами», вероятно, сами относят себя к такому классу. Люди, которые к чему-то стремятся, не стали бы придавать этим словам значение, отметила знаменитость.

«Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится», — подчеркнула Боня.

Она подчеркнула, что высказывалась о людях, которые «превратились в отбросы общества». При этом звезда «Дома-2» не стала отказываться от своей позиции по поводу поправок в Конституцию. В предыдущем ролике она сказала, что считает ненормальным, когда в период пандемии правительство РФ выделяет субсидии россиянам, проживающим на МРОТ, или, в частности, повышает размер выплат материнского капитала. Несмотря на то, что данные изменения направлены на повышение уровня жизни и доходов граждан, Виктория не видит в них пользы для общества.

«Мы поддерживаем алкоголиков и тунеядцев тем, что мы просто молчим. Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник», — возмутилась светская львица.

Она заверила, что не против повышения МРОТ, хотя до этого говорила, что данная мера поддержки населения абсолютно бесполезна и негативно скажется на экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милонов осудил Боню, назвавшую россиян «нищебродами» и «алкоголиками».