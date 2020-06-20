Где Владимир Путин хранит подарки внуков?

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Сергей Зеленский
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Президент России рассказал о «потаенном» месте.

Где Владимир Путин хранит подарки внуков?

Фото: ТАСС / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подарках от своих внуков.

«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», — сказал глава государства в эфире одного из федеральных каналов.

Президент также отметил, что в этом же помещении хранится портрет его отца Владимира Спиридоновича Путина, который служил, в том числе в Севастополе. Кроме того, он получил тяжелое ранение на Невском пятачке, а в блокадном Ленинграде мать президента едва не погибла. Старший брат в те трагические годы в двухлетнем возрасте скончался.

Ранее сегодня Владимир Путин на страницах американского журнала National Interest обратил внимание на важные аспекты истории того времени — Второй Мировой войны, в которых особо подчеркнул невозможность их изменения. Российский лидер напомнил, что война оставила глубокий след в истории каждой семьи.

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