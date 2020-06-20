Хроника пикирующего бомбардировщика. Другая история

Фрагменты сбитого в 1945 году советского бомбардировщика Пе-2 обнаружили в Калининградской области. Кроме того, среди обломков воздушного судна были найдены останки летчика. Члены поискового отряда рассказали трагическую судьбу самолета в период Великой Отечественной войны.

«История самолета такова, что он вылетел на боевое задание отбомбиться по немецкому аэродрому, где ныне поселок Донское. И на обратном пути, когда группа наших бомбардировщиков развернулась после нанесения бомбового удара, они попали под сильный огонь зенитной артиллерии противника, и данный самолет был огнем поврежден. Кроме того, этот самолет нагнали истребители. Один из истребителей его добил, поджег и, как написано в документах, горящий самолет начал падать. Из него выпрыгнул один парашютист, потом другой. Стрелку удалось приземлиться, а у штурмана, к сожалению, парашют не раскрылся, он погиб. В горящем самолете остался летчик, который вместе с ним разбился», — поделился председатель региональной общественной организации поисковиков Калининградкой области «Совесть» Руслан Хисамов.

По его словам, благодаря архивным данным, имена всех трех членов экипажа удалось установить. На борту авиалайнера 135-го гвардейского бомбардировочного авиаполка были командир гвардии, лейтенант Андрей Самойлов, штурман, младший лейтенант Александр Петренко и стрелок-радист, старший сержант Иван Чернышов. Первые двое в возрасте 23 и 22 лет погибли, а стрелок выжил.

Предстоящая задача поисковиков — найти родственников уцелевшего радиста и опросить их о страшных событиях военных лет.

«Будем очень надеяться на это, что родственники найдутся, потому что все для этого есть. Знаем и имена летчиков, и знаем куда они призывались», — добавил Хисамов.

Что касается обнаруженных обломков бомбардировщика, то их передадут музеям.

«Здесь имеется поршневая часть, фрагменты самого двигателя, клапана, генератор. Нам повезло с этой деталью, на которой выбит номер одного из двигателей. Номер: 79841 — это один из двигателей самолета Пе-2», — подчеркнул другой член поискового отряда Дмитрий Черный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет начал проверку после страшной находки в Псковской области. Поисковики обнаружили человеческие останки недалеко от места, где находился нацистский концлагерь Моглино.