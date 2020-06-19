СК начал проверку после обнаружения массового захоронения времен ВОВ в Псковской области

Следственный комитет начал проверку после страшной находки в Псковской области. Поисковики обнаружили человеческие останки недалеко от места, где находился нацистский концлагерь Моглино. Уже понятно, что это — массовое захоронение. По оценкам историков, в годы войны там были уничтожены порядка трех тысяч пленных советских солдат и мирных граждан, в том числе детей. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин выехал на место раскопок. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поисковики помогли внучке советского офицера отыскать могилу деда. Жительница Кубани знала только, что самолет майора Алексея Усенко сбили в Новгородской области, где похоронен герой было неизвестно 78 лет.