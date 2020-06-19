СК начал проверку после обнаружения массового захоронения времен ВОВ в Псковской области
Криминалисты осматривают место массового захоронения возле деревни Моглино. На глубине двух метров останки, предположительно, мирных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: Овчинников Александр/Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru
Следственный комитет начал проверку после страшной находки в Псковской области. Поисковики обнаружили человеческие останки недалеко от места, где находился нацистский концлагерь Моглино. Уже понятно, что это — массовое захоронение. По оценкам историков, в годы войны там были уничтожены порядка трех тысяч пленных советских солдат и мирных граждан, в том числе детей. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин выехал на место раскопок. Подробности в репортаже.
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