Газманов показал пример другим мужчинам, продемонстрировав мускулистое тело
Увидев голый торс 68-летнего певца, фанатки не могли найти себе место.
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Фото, видео: Instagram @oleggazmanov
Известный эстрадный певец Олег Газманов подает пример того, как должен выглядеть мужчина в 68 лет. Исполнитель регулярно занимается спортом и может похвастать безупречным телом, о котором другим остается только мечтать.
На новых снимках в Instagram артист предстал с голым торсом. Вместе со своей женой на досках он проплыл более восьми километров и показал подписчикам кадры со своего водного путешествия.
Фанатки не могли налюбоваться мускулистой фигурой Газманова и не стали удерживаться от комплиментов.
«Вы потрясающий!»
«Так выглядеть в 68 лет — преступление!»
«Вот так должен выглядеть каждый мужчина!»
«Круто. Не поспоришь», — оценили форму звезды фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов рассказал о щекотливой ситуации, которая произошла с ним на одном из концертов.
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