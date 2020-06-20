Газманов показал пример другим мужчинам, продемонстрировав мускулистое тело

Известный эстрадный певец Олег Газманов подает пример того, как должен выглядеть мужчина в 68 лет. Исполнитель регулярно занимается спортом и может похвастать безупречным телом, о котором другим остается только мечтать.

На новых снимках в Instagram артист предстал с голым торсом. Вместе со своей женой на досках он проплыл более восьми километров и показал подписчикам кадры со своего водного путешествия.

Фанатки не могли налюбоваться мускулистой фигурой Газманова и не стали удерживаться от комплиментов.

Instagram @oleggazmanov

«Вы потрясающий!»

«Так выглядеть в 68 лет — преступление!»

«Вот так должен выглядеть каждый мужчина!»

«Круто. Не поспоришь», — оценили форму звезды фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов рассказал о щекотливой ситуации, которая произошла с ним на одном из концертов.