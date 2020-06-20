«Исторический эксклюзивчик»: Пригожин показал, как Валерия вела прогноз погоды

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал подписчикам в Instagram архивное видео. На кадрах певица Валерия предстала на первый взгляд нехарактерной для себя роли телеведущей. Звезда рассказала на камеру прогноз погоды, причем довольно в необычной для современного времени манере.

«Я хочу вам рассказать о том, что вышел мой новый альбом — он называется „Фамилия“, а также рассказать о погоде», — начала артистка.

В процессе изложения информации о температуре в различных регионах Валерия напевала знакомые строки и читала стихотворения. Как отметил Пригожин в подписи к посту, запись программы относится 1998 году.

«Вот так исторический эксклюзивчик», — написал продюсер.

Instagram @prigozhin_iosif

Комментаторы признали, что даже 22 года назад Валерия была такой же милой и привлекательной. Архивный ролик вызвал улыбку на лице многих пользователей.

«Голосок нежный, теплый!»

«Такая очаровательная Валерия!»

«Валерия и тогда была хорошенькой, очень приятная и душевная!»

«Очень мило! Ангелочек!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин и Валерия в шоке от слухов про них.