Продюсер Иосиф Пригожин записал обращение к журналисту Андрею Караулову, обвинившему его в намерении купить дом стоимостью в 50 миллионов долларов. В ролике, размещенном в Instagram, муж певицы Валерии объяснил, что за особняк фигурирует в видео с обвинением.

«Это обращение к Андрею Караулову, который сегодня выложил видео, обвиняя нас или подозревая в покупке дорогущей недвижимости. Я, честно говоря, даже не знал, сколько стоит этот дом, потому что я пришел в дом друга. Мне было любопытно посмотреть на архитектурные решения, которые он реализовал лет десять назад. Дорогой Андрей, вы говорили, что пытались мне дозвониться. Во-первых, это неправда. Сегодня доступны многие решения — если вы не дозвонились, вы пишете мне SMS. Я бы обязательно перезвонил, потому что это хороший тон», — сказал Пригожин.

Также продюсер призвал общественность не верить всему, что пишут в СМИ на слово. По его словам, он и его супруга всегда открыты к общению и могут ответить на любой вопрос, который возникнет у поклонников.

«Пожалуйста, проверяйте информацию, не распространяйте ложь. Не сталкивайте нас лбами с огромным количеством людей, которые нам доверяют, которые нам верят. Кому-то выгодно сегодня развенчать героев и артистов выставлять в неприглядном свете», — попросил Пригожин.

Instagram @valeriya

Супруга Пригожина певица Валерия решила поддержать мужа и обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она назвала выпад Караулова срежиссированным.

«Кто-то сценарий „красивый“ прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну? ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?» — возмутилась Валерия.

Кроме того, певица заявила, что попытка дискредитировать ее семью в глазах общественности явно имеет под собой какие-то скрытые политические либо финансовые цели.

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что Пригожин с Валерией планируют покупку дома на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Стоимость недвижимости варьировалась от 50 до 55 миллионов долларов. В интервью 5-tv.ru Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о намерении купить элитный особняк.